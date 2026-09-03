Журналісти виставили на Booking дім британського прем'єра: чого вони прагнули

Таким чином автори ідеї хотіли викрити поширену схему шахрайства на платформі з оренди житла.

Туристи регулярно стають жертвами шахрайства на популярних платформах з оренди житла – як через недобросовісних орендодавців, так і через недбалість самих сервісів з пошуку готелів та приватних апартаментів.

Журналісти британського видання Which? Travel виставили на Booking.com оголошення про можливість ночівлі в резиденції британського прем’єрміністра на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні, щоб перевірити безпеку оренди житла на платформі.

"Ми думали, що розміщення резиденції прем'єр-міністра як житла для відпочинку настільки абсурдне й очевидно є шахрайством, що Booking.com цьому завадить. Але цього не сталося. Натомість оголошення стало доступним, і ми змогли приймати бронювання вже за кілька годин", – пишуть автори розслідування.

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Журналісти зазначають, що вже не вперше реалізовували подібну схему. Раніше вони вже створювали фейкове оголошення на Booking у жовтні 2024 року.

"Це було занадто легко. Створення оголошення зайняло близько 15 хвилин. Нас жодного разу не просили довести, що ми є власниками нерухомості або реальними людьми", – заявляють вони.

Далі протягом 18 місяців автори розслідування регулярно повторювали цю схему, і лише тоді у них вперше попросили посвідчення особи з фотографією та діючий номер національного страхування. Це сталося на тлі запровадження у Великій Британії нових законів, які вимагають від платформ бронювання житла перевіряти свої оголошення.

Виставляючи на платформі резиденцію британського прем'єра, журналісти були впевнені, що тепер на Booking таке вже не пройде. Проте оголошення вдалося розмістити без будь-яких перевірок особи.

"Воно одразу ж стало хітом. Ми подбали про те, щоб ніхто не міг забронювати його, але вражаючі 14 осіб поцікавилися його доступністю у перші 20 хвилин. Якщо ви живете за кордоном, ви можете навіть не здогадуватися, що це будинок прем'єра – просто вигідна пропозиція в центрі Лондона", – пояснили автори розслідування.

Більше того, журналісти вирішили самі забронювати це житло, сплативши за тиждень проживання, але Booking.com не вжив жодних заходів, щоб цьому запобігти.

"Ми досі не впевнені, чи повернемо собі всі гроші. Незважаючи на те, що ми повідомили Booking.com про шахрайство з оголошенням, бронювання було скасовано лише 31 серпня, і ми отримали електронний лист про повернення коштів. З листа не зрозуміло, чи отримаємо ми повне відшкодування, чи Booking.com утримає комісію за бронювання. Але навіть якщо нам повернуть гроші в повному обсязі, компанія із задоволенням утримувала їх протягом двох місяців – і, ймовірно, отримувала відсотки", – зазначили вони.

Пізніше журналісти з'ясували, що, згідно з власними правилами Booking.com, автору оголошення не потрібно було надавати посвідчення особи до закінчення трьох місяців після його публікації. Скільки жертв може пограбувати шахрай за цей час?

Попутно автори матеріалу виявили ще одну проблему: можливість надсилання шахраями зовнішніх посилань через особисті повідомлення на Booking.com.

"Переходячи за цими посиланнями, люди потрапляють на шахрайські сайти, створені для того, щоб обманом виманити у людей гроші. Проте, незважаючи на те, що наш редактор зареєструвався як господар того ж дня, а оголошення було явно підробленим, він зміг скористатися власною системою розсилки Booking.com, щоб надіслати зовнішню URL-адресу з проханням надати дані нашої кредитної картки для підтвердження бронювання", – розповідають журналісти.

Пізніше Booking повідомив їм, що у них є можливість блокувати URL-адреси, які надсилаються через систему обміну повідомленнями, якщо вони підозрюють шахрайську діяльність. Але у вищезгаданому випадку цього не сталося.

Також у компанії стверджували, що вони використовують складні системи штучного інтелекту для боротьби з шахрайством, зокрема, для порівняння зображень онлайн. Однак у даному випадку ШІ не помітив, що в оголошенні було фото однієї з найвідоміших будівель у світі.

"Booking.com заявив, що оголошення не було активним протягом усіх двох місяців між його розміщенням і остаточним видаленням. Але це сталося тому, що ми лише ненадовго відкрили його для бронювання, щоб не вводити в оману справжніх відпочивальників", – додали журналісти.

Більше того, платформа навіть не заблокувала можливість залишати відгуки про фальшиве житло.

"Неймовірно, що Booking.com дозволив нам зупинитися в резиденції прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10", – захоплено написали автори розслідування у відгуку, поставивши 10 із 10.

Щоб модератори відгуків Booking.com зрозуміли, що це жарт, журналісти навіть додали, що їхньою улюбленою частиною перебування було "спілкування з котом Ларрі".

Остаточно Booking.com видалив фейковий акаунт лише 27 серпня – приблизно через два місяці після його створення.

Автори розслідування зазначають, що цей випадок – не просто кумедна історія. Під час підготовки матеріалу редакція отримала безліч листів від туристів, які постраждали внаслідок подібних схем.

Як туристів обманюють під час оренди житла

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше журналісти звинуватили ШІ-ревізора від Tripadvisor у маніпулюванні відгуками.

У свою чергу експерт з подорожей Стефан Хоффельнер розповів туристам, як не стати жертвою шахраїв на Airbnb.

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