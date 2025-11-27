Занадто довге узгодження формату відпустки виснажує мандрівників.

Тривалий час солотуристи носили на собі клеймо самотніх людей, яким просто немає з ким поїхати в подорож. Пізніше люди, які вирушають у відпустку наодинці, найчастіше пояснювали таке рішення бажанням пізнати себе або відпочити від сімейної рутини.

Однак недавнє дослідження Moxy Hotels встановило, що дедалі частіше туристи вважають за краще їхати на відпочинок без компанії просто тому, що вони вже не можуть терпіти нескінченні узгодження планів на відпустку в групових чатах із родичами або друзями.

Планування спільної відпустки занадто втомлює

Згідно з результатами опитування, дві третини британських мандрівників вважають планування та бронювання відпустки виснажливим заняттям, а "втому від ухвалення рішень" – одним із головних джерел стресу. Тим часом, 56% опитаних відчувають втому від поїздки ще до її початку, цитує Express.

Відео дня

При цьому дослідження показало, що більша частина напруги виникає через групові чати, присвячені відпочинку – 59% зізналися, що планування спільної поїздки в минулому викликало проблеми.

Водночас близько 25% опитаних повністю відмовилися від поїздки після потоку повідомлень, який зрештою так і не призвів до ухвалення рішення.

Згідно з дослідженням Moxy Hotels, основними причинами сварок стали планування, бюджет, пошук і бронювання готелів, а також пошук напрямків і розваг.

Зростання втоми від ухвалення рішень сприяло зростанню бажання подорожувати наодинці – 53% відмовилися від попутників заради соловідпочинку.

При цьому мандрівники назвали свободу ухвалювати власні рішення головною мотивацією для подорожей поодинці (35%). Далі йдуть спокій і розслаблення, які пропонує самотня подорож (33%), простота планування (21%) і відсутність необхідності враховувати думку попутників (18%).

Улюблені напрямки солотуристів з Великої Британії

Також дослідження визначило десять міст, які британці воліють досліджувати без сім'ї або друзів:

Париж (25%); Лондон (21%); Барселона (21%); Амстердам (17%); Дублін (15%); Афіни (12%); Відень (11%); Копенгаген (10%); Берлін (10%); Лісабон (10%).

Корисні поради солотуристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше портал Lonely Planet опитав досвідчених мандрівниць і склав список із 15 корисних порад для жінок, які подорожують поодинці.

Зі свого боку бувала соло-туристка Ешлі Пробст поділилася шістьма хитрощами, завдяки яким їй вдається залишатися в безпеці, знаходити спілкування і зберігати розум у подорожах.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.