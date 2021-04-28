Компанія буде виконувати рейси два рази на тиждень.

Український авіаційний перевізник Windrose ("Роза вітрів") з 30 квітня запускає рейси з Києва (Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського) в чеське місто Пардубіце.

Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Нова приємна новина від авіакомпанії Windrose: поновлюються рейси в чеське місто Пардубіце, які перевізник буде виконувати з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що компанія виконуватиме рейси два рази на тиждень.

Що цьому передувало

Раніше у квітні Державна авіаційна служба України дозволила українському авіаційному перевізнику Windrose виконувати регулярні рейси з Києва до Кривого Рогу.

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Автор: Павло Степанець