Wizz Air збільшує кількість рейсів із Кишинева

Лоукостер частіше здійснюватиме рейси одразу за 10 популярними напрямками.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту Кишинева (Молдова) – одного з найзручніших варіантів для українців, які подорожують за кордон.

Як зазначено на сайті авіакомпанії, з 18 вересня 2026 року на кишинівську базу буде переведено п'ятий літак Wizz Air, що дозволить їй додати понад 500 тисяч пасажирських місць і збільшити частоту рейсів на десяти прямих маршрутах до ключових європейських міст:

Італія (Венеція, Бергамо, Болонья та Верона);

Франція (Париж, Ніцца);

Бельгія (Брюссель);

Німеччина (Берлін);

Кіпр (Ларнака);

Чехія (Прага).

Наразі авіакомпанія обслуговує з Молдови 35 напрямків у 16 країнах.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше ірландський лоукостер Ryanair оголосив про істотне скорочення кількості рейсів до Греції в зимовому розкладі на 2026-2027 роки.

При цьому журналісти Financial Times встановили, що європейські авіакомпанії знижують ціни на квитки, щоб залучити мандрівників, які відклали купівлю квитків через побоювання, що нестача авіаційного палива зірве їхні відпускні плани.

