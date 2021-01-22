Уряд країни наступного тижня визначиться як спростити в'їзд для туристів.

З 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення. Допуск польотів відбудеться з урахуванням заходів безпеки і медичних протоколів.

Читайте такожВідпочинок в Грузії знову скасовується: місцева влада ще раз продовжила обмеження на міжнародні авіарейсиПро це повідомила міністр економіки та сталого розвитку країни Натія Турнава, передає інформаційне агентство "Новини-Грузія".

"З 1 лютого ми прийняли рішення допустити регулярні рейси. Що означає, що всі авіакомпанії, які здійснюють регулярні рейси, або нові компанії зможуть літати в Грузі. з певною регулярністю", - зазначила Турнава.

Вона також додала, що уряд наступного тижня визначиться як спростити в'їзд до Грузії для туристів.

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Автор: Софія Безверха