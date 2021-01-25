Згідно з новим правилом, люди, які отримали негативний тест на COVID-19, не проходитимуть карантин. Однак тест повинен проводитися протягом 48 годин перед перетином кордону.

Уряд Польщі скасував вимогу 10-денної самоізоляції для людей, які повертаються з-за кордону.

Читайте такожПодорожі під час пандемії: названо найпопулярніші серед українців країниПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Zet. Наприкінці 2020 року було введено обов'язковий 10-денний карантин після повернення до Польщі (за невеликим винятком) для людей, які перетинають зовнішній кордон ЄС, а також для тих, хто подорожує громадським транспортом (у тому числі поїздом або літаком).

Тепер уряд скасував цю вимогу. Однак мандрівники повинні відповідати одній вимозі. Згідно з новим правилом, люди, які отримали негативний тест на COVID-19, будуть звільнені від обов'язку карантину після перетину кордону. Тест повинен проводитися протягом 48 годин перед перетином кордону. Це означає, що тест необхідно проводити за кордоном.

Нові правила застосовуються з 23 січня.

Раніше польська туристична галузь закликала замінити карантин тестами. Карантин був неприйнятною умовою для клієнтів туристичних агентств. І хоча це частковий успіх - туроператори закликали замінити 10-денну ізоляцію тестами після повернення в країну.

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Автор: УНІАН