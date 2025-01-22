Популярні європейські лоукостери Ryanair і Wizz Air виявилися одними з найнадійніших у плані збереження багажу своїх клієнтів.

Справжній кошмар для будь-якого пасажира – виявити, що його зареєстрований багаж було загублено в аеропорту.

Нещодавнє дослідження OddsMonkey проаналізувало, які авіакомпанії втрачають багаж своїх клієнтів частіше, ніж інші, а також визначило найнадійніших у цьому плані перевізників.

Щоб скласти рейтинг, експерти проаналізували понад 700 тисяч відгуків на Tripadvisor і вивчили оцінки з бази даних Luggage Losers, яка відстежує прямі поставки з більш ніж 18 тисяч аеропортів і авіакомпаній. Загалом було проаналізовано 25 популярних авіакомпаній, пише Daily Express.

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Очолює список авіакомпаній, які найчастіше втрачають багаж пасажирів, Aer Lingus (Ірландія) – у 3,14% з 14 003 відгуків про неї згадується загублений багаж. Це означає, що на кожні 100 відгуків понад три пасажири повідомляли про проблеми з багажем, який не прибув до пункту призначення.

Друге місце в антирейтингу посіла Kenya Airways (Кенія) – у 3,03% відгуків згадувався загублений багаж, за нею слідує Air Canada (Канада) – у 2,58% згадувалися проблеми з багажем.

Водночас виявилося, що популярні європейські бюджетні перевізники, як-от Jet2, Ryanair і Wizz Air, навпаки, рідше за всіх губили багаж – згадування про загублений багаж в 0,28%, 0,32% і 0,50% відгуків відповідно.

Крім того, дослідження заглибилося в оцінку ймовірності втрати багажу на основі бази даних Luggage Losers. Список із найвищою ймовірністю втрати багажу очолила Frontier Airlines (США) – ступінь ризику становить один із 22 пасажирів, за нею йдуть Air India (Індія) і IndiGo (Індія).

П'ять авіакомпаній з найбільшою ймовірністю втрати багажу:

Frontier Airlines (США) Air India (Індія) IndiGo (Індія) British Airways (Велика Британія) Iberia (Іспанія)

П'ять авіакомпаній із найменшою ймовірністю втрати багажу:

Jet2 (Велика Британія) Ryanair (Ірландія) easyJet (Велика Британія) Air France (Франція) Wizz Air (Угорщина)

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ryanair порадили пасажирам уникати валіз певних кольорів, оскільки вони найчастіше губляться в аеропортах.

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