Місцевим залізничникам знадобилося нове приміщення для маленької сільської станції.

В Японії з’явилася перша в світі залізнична станція, надрукована на 3D-принтері. Її побудували всього за шість годин на заміну старій дерев’яній конструкції. Про це повідомляє Independent.

Нова станція, зовні схожа садовий сарай, знаходиться в сільській місцевості Аріда, на південь від Осаки. Її зібрали за принципом конструктора з надрукованих на заводі бетонних елементів протягом однієї ночі.

Залізнична компанія West Japan Railway Company заявила, що ця станція є першою у своєму роді в світі.

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"Зазвичай будівництво вокзалу такого ж масштабу займає близько двох місяців, тому ми вважали швидкість великою перевагою", — сказав представник залізниці.

Японська компанія Serendix, яка власне і виготовила бетонні панелі на 3D-принтері, заявила, що нова конструкція складається з чотирьох частин, включаючи дах і стіни, і є сейсмостійкою, як і сучасні залізобетонні будинки. Загалом на виготовлення панелей пішло кілька днів.

Готова конструкція має висоту 2,6 м при площі внутрішнього приміщення усього 30 кв. метрів. Саму будівлю поставили ще у березні, однак певний час знадобиться на те, аби до кінця її облаштувати – поставити квиткові автомати та пристрої для зчитування карток тощо. Остаточно станція запрацює у липні 2025 року.

Як зазначає Independent, станція Хацусіма завжди була маленькою і працювали взагалі без персоналу. Її стара дерев’яна будівля була побудована в 1938 році, а електрифікували її лише в 1978 році. Як і на інших сільських залізничних станціях Японії, кількість пасажирів на Хацусімі в останні десятиліття поступово скорочувалася.

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Як писав УНІАН, туристам, які бажають піднятися на вершину знаменитої гори Фудзі в Японії, з літа цього року доведеться заплатити за це 4000 ієн (27 доларів США). Таке рішення уряд країни ухвалив, щоб боротися з надмірним туризмом.

Також ми розповідали, що в Японії вирішили запустити автобуси зі спальними місцями, щоб туристи могли економити на готелях. Перший такий автобус вийшов на маршрут в березні.

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