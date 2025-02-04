Перший такий автобус вийде на маршрут уже 4 березня 2025 року.

Якщо нічні поїзди зі спальними місцями вже ні для кого не є чимось незвичним, то нічна поїздка автобусом у більшості туристів все ще асоціюється із суцільними незручностями.

Проте в Японії вирішили порушити цю тенденцію, запустивши нічні автобуси зі спеціальними відкидними кріслами, які трансформуватимуться в повноцінні горизонтальні ліжка для сну. Таким чином туристи зможуть одночасно проїхати велику відстань у нічний час і уникнути зайвої дорогої ночівлі в готелі, пише Nikkei Asia.

Зазначається, що перший такий автобус від компанії Kochi Ekimae Kanko вийде на маршрут у тестовому режимі 4 березня 2025 року. Він буде розрахований на 24 пасажирів, щодня пропонуючи їм доїхати з японської столиці Токіо до префектурфи Коті на півдні країни (відстань між ними становить понад 700 кілометрів – ред).

Відео дня

Автобус, що отримав назву Sommeil Profond (від французького "глибокий сон") буде оснащений 12 двоярусними ліжками, а квиток на нього обійдеться в 7300 японських єн (приблизно 1965 гривень) протягом усього випробувального періоду, після чого його вартість піднімуть до 14 000 єн (приблизно 3770 гривень).

"Багато хто вважає нічні автобуси дешевими, але незручними. Я хочу надати їм можливість розкладати сидіння і перетворити автобуси на найкращий варіант пересування", – заявив президент Kochi Ekimae Kanko Акітосі Умебара.

Видання зазначає, що на тлі сплеску туризму в Японії у 2024 році мандрівники стали частіше їздити на нічних автобусах замість того, щоб бронювати готелі. Наприклад, автобусний оператор Willer Express, що базується в Токіо, зазначив, що середня заповнюваність експрес-автобусів за рік зросла на 5% – до 86%. Опитування, проведене компанією в жовтні, також показало, що понад 60% респондентів заявили, що вони їздили нічними автобусами, оскільки проживання в готелях було занадто дорогим.

З огляду на це, оператор очікує, що більшу частину попиту становитимуть туристи, які прямують до Токіо на концерти та інші заходи, пов'язані з поп-культурою, що дасть їм змогу не тільки уникнути необхідності платити за готель, а й нормально виспатися вночі.

Як повідомляв УНІАН, з 2024 року Японія переживає справжній туристичний бум. З одного боку, цьому сприяло скасування ковідних обмежень, а з іншого – різке падіння місцевої валюти щодо долара. До того ж Японія, яку неодноразово визнавали найкрасивішою країною світу, сама по собі входить до списків напрямків мрії у багатьох туристів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.