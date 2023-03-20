До весни 2022 року на хвостах авіалайнерів ZIPAIR можна було побачити логотип у вигляді великої літери Z.

Японська авіакомпанія ZIPAIR була змушена перефарбувати свої літаки, щоб ніхто не думав, що вони підтримують російське вторгнення в Україну.

Як пише avianews.com, до весни 2022 року на хвостах авіалайнерів ZIPAIR можна було побачити логотип у вигляді великої літери Z. Однак оскільки російські окупанти, які наносили цю літеру як розпізнавальний знак на свою техніку під час вторгнення до України, перетворили Z на символ військової агресії, керівництво японської авіакомпанії вирішило відмовитися від логотипу через репутаційні ризики.

"Деякі люди можуть подумати, що авіакомпанія підтримує російське вторгнення в Україну, коли вони бачать логотип без будь-якого пояснення", – пояснив ще у березні 2022 року рішення ZIPAIR її президент Сінго Нісіда.

Втім, ще близько року компанії знадобилося, щоб остаточно позбутися літери Z на хвостах своїх літаків. Так, спочатку літеру закривали наклейками з кольоровими смугами, а з кінця 2022 року почали повноцінно перефарбовувати. У березні 2023 року японська авіакомпанія отримала черговий літак у свій флот – ним став новий Boeing 787 з реєстрацією JA850J, який ще на заводі був пофарбований в оновлену ліврею без Z на хвості.

Тепер новий дизайн авіалайнерів ZIPAIR передбачає назву авіакомпанії на фюзеляжі, зелену смугу вздовж ілюмінаторів та хвіст із сірими, чорними, білими та зеленими смужками.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сербія збільшила кількість рейсів до Угорщини, щоб полегшити шлях росіян до країн ЄС.

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