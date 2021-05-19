Нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.

Посли ЄС схвалили в’їзд громадянам з третіх країн, які пройшли всі етапи вакцинації від коронавірусу.

Про це пише Європейська правда з посиланням на заяву речника Єврокомісії під час брифінгу в Брюсселі.

Читайте такожУ ЄС поки не домовилися про завершення роботи над "паспортами вакцинації"«Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського союзу. Рада тепер рекомендую країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами», - сказав він.

Крім того, Європейська рада розширить список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією. Критерії узгодять в середу.

Нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.

Новина доповнюється…

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Автор: Яна Ставська