Посли ЄС схвалили в’їзд громадянам з третіх країн, які пройшли всі етапи вакцинації від коронавірусу.
Про це пише Європейська правда з посиланням на заяву речника Єврокомісії під час брифінгу в Брюсселі.
Читайте такожУ ЄС поки не домовилися про завершення роботи над "паспортами вакцинації"«Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського союзу. Рада тепер рекомендую країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами», - сказав він.
Крім того, Європейська рада розширить список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією. Критерії узгодять в середу.
Нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.
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