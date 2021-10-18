15 липня в Європейському Союзі дозволили туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

У Європейському Союзі цього тижня оновлять список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної хвороби, але Україну виключать з нього.

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Планується, що пізніше цього тижня Україну виключать зі списку рекомендованих Євросоюзом безпечних третіх країн, з яких дозволені подорожі в умовах COVID-19", - сказав Йозвяк.

Він нагадав, що Україну додали у відповідний перелік країн "зеленої зони" у середині липня, однак спалах останніх випадків коронавірусної хвороби свідчить, що Україна більше не відповідає необхідним критеріям для того, аби бути у цьому списку.

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Нагадаємо, 15 липня в Європейському Союзі дозволили туристам з України подорожувати в країни-члени ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко