Як в Йорданії відзначали День мігруючих птахів (фоторепортаж)
16:21, 10 квітня 2018Фотозвіти
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Традиційно в Акабі навесні та восени зупиняються численні види птахів на шляху до/з теплих країв.
У портовому місті Акаба у Йорданії на початку квітня відзначили незвичайне свято - День мігруючих птахів.
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Традиційно на території так званої пташиної обсерваторії в Акабі зупиняються численні види мігруючих птахів, а тому жителі міста і туристи з'їжджаються сюди поспостерігати за ними навесні та восени.
Також в Акабі в День мігруючих птахів запускали повітряних зміїв у вигляді птахів.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стали відомі найкращі місця у світі для «бьорд-вотчерів».
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