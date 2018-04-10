Як в Йорданії відзначали День мігруючих птахів (фоторепортаж)

16:21, 10 квітня 2018
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Традиційно на території так званої пташиної обсерваторії в Акабі зупиняються численні види мігруючих птахів, а тому жителі міста і туристи з'їжджаються сюди поспостерігати за ними навесні та восени.

Також в Акабі в День мігруючих птахів запускали повітряних зміїв у вигляді птахів.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стали відомі найкращі місця у світі для «бьорд-вотчерів».

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Теги: #Йорданія#птахи#Акаба