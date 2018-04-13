Засніжений Маттерхорн: Reuters поділився неймовірними весняними фото швейцарських Альп

На вершині Маттерхорну навіть у весняно-літній час лежить постійний сніговий покрив та стоїть мінусова температура.

Фотосервіс Reuters опублікував неймовірні фотографії альпійської гори Маттерхорн, зроблені в районі популярного швейцарського курорту Церматт 12 квітня 2018 року.

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Зазначимо, вершина Маттерхорн в Пеннінських Альпах розташована на кордоні Швейцарії в кантоні Вале і Італії в провінції Валле-д'Аоста. Висота вершини становить 4478 метрів над рівнем моря. Маттерхорн має примітну чотиригранну пірамідальну форму зі стінами, зверненими по сторонах світла. На вершині Маттерхорну навіть у літній час лежить постійний сніговий покрив та стоїть мінусова температура.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в Альпах на кордоні Італії та Швейцарії зник німецький мільярдер, глава групи Tengelmann Карл-Еріван Хауб.