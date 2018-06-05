Кайо-сюр-Мер: морський променад довжиною 400 пляжних будиночків у Франції (фоторепортаж)

Місцевий дощатий променад з 400 кабінками вважається найстарішим і одним з найвідоміших в Європі.

Пляж комуни Кайо-сюр-Мер на півночі Франції відомий своїм морським променадом з дощатим настилом з 400 кабінками.

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Цей дощатий променад вважається найстарішим і одним з найвідоміших в Європі. Втім, на жаль, з кожним роком кількість кабінок скорочується.

Ще однією популярною серед туристів точкою в місті є старий маяк, побудований в 1835 році, зруйнований німцями в 1944 році та відновлений в 1951 році.

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