Кайо-сюр-Мер: морський променад довжиною 400 пляжних будиночків у Франції (фоторепортаж)
17:13, 05 червня 2018Фотозвіти
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Місцевий дощатий променад з 400 кабінками вважається найстарішим і одним з найвідоміших в Європі.
Пляж комуни Кайо-сюр-Мер на півночі Франції відомий своїм морським променадом з дощатим настилом з 400 кабінками.
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Цей дощатий променад вважається найстарішим і одним з найвідоміших в Європі. Втім, на жаль, з кожним роком кількість кабінок скорочується.
Ще однією популярною серед туристів точкою в місті є старий маяк, побудований в 1835 році, зруйнований німцями в 1944 році та відновлений в 1951 році.
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