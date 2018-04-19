Франція вже розпочинає пляжний сезон (фоторепортаж)

14:15, 19 квітня 2018
Фотозвіти
259

Читайте такожНазвані найбільш недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я

В тому числі їх приваблює комуна Етрета у французькому департаменті Приморська Сена на узбережжі Ла-Маншу, широко відома завдяки мальовничим прибережним скелям, які утворюють численні природні арки. Саме узбережжя Етрети розташоване на так званому Вапняковому березі (Па-де-Ко).

Особливо популярним це туристичне місце є серед закоханих пар.

Як повідомляв Погода.УНІАН, в Європі настало "квітневе літо" - у Німеччині та Нідерландах вже засмагають.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пляж#Франція#туризм#відпочинок#Середземне море