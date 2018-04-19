Франція вже розпочинає пляжний сезон (фоторепортаж)
14:15, 19 квітня 2018Фотозвіти
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Туристів приваблює комуна Етрета на узбережжі Ла-Маншу, широко відома завдяки мальовничим прибережним скелям, які утворюють численні природні арки.
З приходом справжньої весняної погоди у Франції вже починається пляжний сезон. Туристи, охочі відпочити біля моря, потроху з'їжджаються до знаменитих французьких пляжів Середземномор'я.
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В тому числі їх приваблює комуна Етрета у французькому департаменті Приморська Сена на узбережжі Ла-Маншу, широко відома завдяки мальовничим прибережним скелям, які утворюють численні природні арки. Саме узбережжя Етрети розташоване на так званому Вапняковому березі (Па-де-Ко).
Особливо популярним це туристичне місце є серед закоханих пар.
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