Франція вже розпочинає пляжний сезон (фоторепортаж)

Туристів приваблює комуна Етрета на узбережжі Ла-Маншу, широко відома завдяки мальовничим прибережним скелям, які утворюють численні природні арки.

З приходом справжньої весняної погоди у Франції вже починається пляжний сезон. Туристи, охочі відпочити біля моря, потроху з'їжджаються до знаменитих французьких пляжів Середземномор'я.

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В тому числі їх приваблює комуна Етрета у французькому департаменті Приморська Сена на узбережжі Ла-Маншу, широко відома завдяки мальовничим прибережним скелям, які утворюють численні природні арки. Саме узбережжя Етрети розташоване на так званому Вапняковому березі (Па-де-Ко).

Особливо популярним це туристичне місце є серед закоханих пар.

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