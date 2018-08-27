Лондонський Ноттінг-Хілл захопив запальний карнавальний дух (фоторепортаж)

Провідну роль у карнавалі грають представники британської афрокарибской громади, які здебільшого населяли район півстоліття тому.

Ноттінг-Хіллський карнавал (The Notting Hill Carnival) щорічно проводиться на вулицях лондонського району Ноттінг-Хілл, округ Кенсінгтон і Челсі, протягом двох вихідних серпня («банківський понеділок» і неділя перед ним), починаючи з 1966 року.

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Цього року його святкування припало на 26-27 серпня.

За традицією, провідну роль у карнавалі грають представники британської афрокарибской громади, особливо вихідці з островів Тринідад і Тобаго, які становили значну частину жителів Кенсінгтона і Челсі в 50-х роках ХХ століття.

Протягом The Notting Hill Carnival на вулиці району виходять численні танцівники в яскравому та відвертому вбранні, що нічим не поступаються знаменитому бразильському карнавалу, і повсюди звучать національні музичні мотиви.