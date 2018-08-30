У Португалії розвивають музей на базі колишньої політичної в'язниці, щоб нагадати сучасній Європі про помилки минулого (фоторепортаж)

В тюрмі на території стародавньої фортеці в португальському Пеніше більше 35 років утримувалися опоненти режиму диктатора Салазара.

Португалія планує перетворити сумно відому політичну в'язницю в місті Пеніше на повноцінний музей.

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Таким чином місцева влада хоче вберегти пам'ять про жертв режиму Антоніу де Салазара, які були закатовані у стінах цієї тюрми під час його правління за свої антифашистські погляди.

Крім того, оскільки підтримка вкрай правих груп останнім часом зростає по всій Європі, ті, кому вдалося вижити у тюрмі в Пеніше, кажуть: дуже важливо, щоб молоді покоління дізналися про їхні страждання за часів Салазара, найтривалішого в Європі правого диктатора.

Фортеця Пеніше була побудована за наказом короля Жуана ще в IV столітті, і аж до 1897 року вона захищала королівство від нападів з моря. У 1932 році вона стала тюрмою, що діяла в період диктатури Салазара аж до 1968 року.

Наразі сама фортеця теж приваблює чимало туристів, які серед іншого можуть потрапити в середину окремих камер та примішень в'язниці. Однак тепер влада Португалії хоче розвивати її до статусу повноцінного музею, в тому числі за допомогою ще живих колишніх політичних в'язнів.

Зазначимо, це далеко не перша тюрма-музей, покликала нагадати людям про жахливі сторінки історії. Наприклад, в Берліні працює музей у будівлі колишньої слідчої в'язниці Штазі «Хоеншенхаузен», де усі бажаючі можуть на власній шкурі відчути усі жахи таємної поліції НДР.

До речі, лише в 55 кілометрах від Пеніше розташована ще одна популярна туристична місцина в Португалії - пляж Praia do Norte, який приваблює серферів з усього світу.