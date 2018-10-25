З Києва до «Борисполя» запустили тестовий залізничний експрес (фоторепортаж)

Ціна проїзду в електричці становитиме 80 гривень.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» провела тестовий запуск залізничного експресу з Києва в аеропорт "Бориспіль". Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проїхався у першому потязі до аеропорту.

Читайте такожСтало відомо, як виглядатимуть термінали з продажу квитків на експрес до «Борисполя» (фото)

Залізничний експрес, який має з'єднати вокзал "Київ-Пасажирський" з найбільшим міжнародним аеропортом України "Бориспіль", буде запущений в листопаді, а не 1 грудня, як планувалося раніше.

"Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому - проект, в травні - початок робіт, у жовтні - тестовий пуск рухомого складу. У листопаді початок роботи експреса", - написав прем'єр-міністр в Twitter.

Також, Гройсман повідомив, що ціна проїзду буде 80 гривень. "Бориспіль" - найбільший аеропорт країни, і дістатися до нього тепер можна швидко, без пробок, всього за 35 хвилин і 80 гривень", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно УЗ закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль". Вона називатиметься просто - Бориспіль-аеропорт.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Кабмін підтримав розроблений "Укрзалізницею" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення "Бориспіль". Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин. Спочатку планували вкластися в 600-800 мільйонів гривень.