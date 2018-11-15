У Китаї відкривається перший у світі підземний готель всередині кар'єру з водою (фоторепортаж, відео)

П'ятизірковий готель Intercontinental Shanghai Wonderland побудований всередині 88-метрового кар'єру, заповненого водою, і 16 з його 18 поверхів знаходяться нижче рівня землі.

У Китаї відкривається розкішний готельний комплекс Intercontinental Shanghai Wonderland, побудований на місці колишнього кар'єра на горному хребті Шешань.

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П'ятизірковий готель, також відомий як Deep Pit Hotel, фактично є першим у світі підземним готелем. Він побудований всередині 88-метрового кар'єру, заповненого водою. З 18 поверхів готелю 16 технічно розташовані нижче рівня землі, в тому числі два під водою, де гості можуть насолоджуватися видом на величезний акваріум.

Верхній поверх готелю знаходиться наче на першому поверсі на рівнем землі та має покритий флорою і фауною дах, плавно зливаючись з навколишньою територією. Він був побудований на екологічно чистих принципах проектування і генерує свою власну енергію, опалення та освітлення за рахунок використання геотермальної та сонячної енергії.

Загалом готель має 336 розкішних номерів з панорамним видом на кар'єр Шешань з численними водоспадами, скелями та острівцями.Також в центр готелю вбудований штучний скляний водоспад, яким відвідувачі можуть милуватися зі своїх вигнутих балконів або стрибаючи з тарзанки в воду прямо з вершини будівлі.

Будівництво готелю Intercontinental Shanghai Wonderland зайняло десять років, Розташований він в місті Сунцзян приблизно в 35 км від Шанхаю, в 30 км від аеропорту Хунцяо і поруч з національним парком Шешань і однойменними ботанічніми садами.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше винахідливі китайці також побудували розкішний готель у вигляді величезного пончика.