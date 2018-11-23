Гігантські кулі у центрі Нью-Йорка: як пройшов наймасштабніший парад до Дня подяки (фото, відео)

Яскраве видовище на Манхеттені варто побачити наживо.

У центрі Нью-Йорку відбувся щорічний Парад Мейсіс (Macy's Thanksgiving Parade). Фестиваль проходить щорічно, у четвертий четвер листопада в День Подяки.

Читайте такожСмажена індичка, паради та довгі вихідні: в США відзначають День подяки

Як ідеться в сюжеті ТСН, близько трьох мільйонів людей зібралися у центральній частині Нью-Йорку, щоб подивитись на яскраву карнавальну ходу за участю клоунів, акробатів, черлідерів та зірок шоу-бізнесу - причому за незвично холодної погоди: такої температури цього дня у Нью-Йорку не фіксували понад сто років.

Ізюминкою фестивалю до Дня подяки стали гігантські повітряні кулі у вигляді відомих мультиплікаційних персонажів. Парад простягся на 4 кілометри, щорічно в ньому беруть участь близько 8 тис. добровольців.

Замикає процесію зазвичай Санта-Клаус в своїх традиційних санях, як нагадування про наближення Різдва.