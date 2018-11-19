Чорна п'ятниця 2018: як успішно зустріти день грандіозних знижок в Україні

Наслідуючи американські традиції, вітчизняні інтернет-магазини готуються до Чорної п'ятниці. Це буде великий розпродаж із привабливими цінами.

Чорна п'ятниця 2018 в Україні припадає на 23 листопада. Цей захід відбуватиметься в Україні шостий рік поспіль і за цей час зібрав велику армію шанувальників серед споживачів.

Про наближення Чорної п'ятниці багато магазинів оголосили ще на початку місяця. Справжній цінопад обіцяють покупцям 23 листопада - саме в цей день в Україні відбудеться Чорна п'ятниця 2018. Знижки на популярні товари до 90%, тотальні розпродажі і привабливі акції - незмінні складові свята всіх любителів шопінгу і бажаючих заощадити.

Як з'явилася Чорна п'ятниця

Дата Чорної п'ятниці спочатку була пов'язана зі стартом періоду різдвяних і новорічних покупок в США після Дня Подяки. У четвертий четвер листопада американці збиралися на сімейну вечерю з головним частуванням - індичкою, а на наступний день відправлялися штурмувати магазини в пошуках подарунків собі та близьким. Згодом традиція розпродажів наприкінці листопада стала популярною у всьому світі.

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В Україні «Чорна п'ятниця» проводиться з 2013 року. Більшість розпродажей в Україні влаштовують інтернет-магазини.

Згідно з дослідженням від Black Friday Global, в якому взяли участь 12 000 чоловік з 55 країн світу, більше 30 % українців готові «полювати» за знижками в 2018 році та саме в Україні від Чорної п'ятниці можна отримати одну з найбільших вигод у світі: перше місце у цьому рейтингу посідає США — 68 %, друге — Україна з 66 %, а замикає трійку лідерів Канада — теж 66 %.

Зазвичай розпродаж продовжується на вихідних. Натомість наступний понеділок іноді називають «кіберпонеділком», коли розпродаж продовжується в інтернет-магазинах.

Чорна п’ятниця: поради для вдалих покупок

Вже 23 листопада всі "святкуватимуть" Чорну п’ятницю та витратять тисячі гривень на покупки. Щоб шопінг приніс задоволення, слід до нього підготуватися.

Для початку треба знати умови повернення товару. Особливо це актуально для сайтів, де ви раніше не купували. Якщо товар не підійшов, його можна повернути впродовж 14 днів, проте слід дотримуватися певних правил. Про це, зазвичай, написано на сайті продавця. До товарів, які не підлягають поверненню, належать: продукти та напої, ліки, предмети гігієни, косметика та парфумерія, м’які дитячі іграшки, білизна.

Крім того експерти радять стежити за цінами. На одні й ті ж товари продавці роблять різні знижки. За тиждень, або хоча б за 2-3 дні, запишіть собі ціни в магазинах на обрані товари. Так ви побачите реальний розмір знижок. Продавці використовують Чорну п’ятницю також, щоб позбутися "залишків" серед тих товарів, на які пройшов сезон. Найбільші знижки роблять на одяг та взуття. Тож, літні сукні, сарафани можуть коштувати на 70% дешевше, осінній та зимовий одяг з минулих колекцій – на 25-40%. А от знижки на техніку, електроніку та меблі найменші – близько 15-20%.

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Логічно у такому випадку провести власну "розвідку". Товари з найкращою ціною розбирають за перші дві години. Щоб не витрачати час на пошук вигідних пропозицій, підпишіться на розсилки тих магазинів, в яких плануєте покупки. Відтак, ви швидко зорієнтуєтесь, де та з чого почати шопінг.

Не забувайте, що навіть у чорну п'ятницю можна торгуватися з продавцями та отримати ще додаткову знижку.

Проте будьте обережними, адже чорна п'ятниця багата на шахраїв. Незалежно від днів акцій і розпродажів, раціонально оцінюйте вартість товару. Якщо на дорогий товар стоїть дуже велика знижка, перевірте спочатку продавця. Вивчайте їхній рейтинг та відгуки. Крім того, безпечніше обирати доставку кур'єром з оплатою готівкою, або – в поштове відділення з післяплатою.

"Чорна п'ятниця" стартує 23 листопада в 00:00 ночі, а триває розпродаж до 23:59. Краще замовляти товар якомога раніше, тому що через високий попит до кінця розпродажу потрібних речей може не бути.

Традиційно, для того щоб користувач міг орієнтуватися серед цього різноманіття і не пропустити нічого цікавого їх зберуть на спеціальному проекті Чорна П’ятниця 2018 (з попереднім список магазинів можна ознайомитись вже зараз, він щоденно оновлюється).