В Італії діяли одні з найжорсткіших в Європі карантинні обмеження.

Більшість регіонів Італії, включно з містом-державою Ватикан, з 1 лютого 2021 року пом'якшили жорсткі карантинні обмеження, що діяли в країні з кінця минулого року.

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Зокрема, як зазначає Reuters, до "жовтої" карантинної зони тепер віднесені регіони Лаціо, включаючи Рим та Ватикан, і Ломбардія, де розташований Мілан.

Таким чином, після послаблення карантину в "жовтних" регіонах дозволили відновити роботу барам і ресторанам, хоча вони можуть приймати відвідувачів лише до 18:00.

Крім того, змогли знову відкритися для туристів місцеві музеї та інші історико-архітектурні об'єкти. Зокрема, у Римі знові запрацював Колізей, відкриття якого відзначили невеличким концертом класичної музики.

Також для туристів знову відкрила двері Сікстинська капела - папська каплиця у Ватиканському палаці, яка була зачинена майже три місяці - найдовше з часів Другої світової війни.

Карантин в Італії

Італія першою з європейських країни прийняла на себе "удар" пандемії коронавірусу на початку 2020 року. Довгий час країна залишалася в лідерах за кількістю жертв COVID-19. Станом на 1 лютого 2021 року Італія посідає 8 місце серед країн світу за кількістю інфікованих - 2,55 мільйони осіб, з яких 57 тисяч померли.

Жорсткий карантин в Італії вже запроваджували навесні 2020 року, але влітку його трохи послабили. Восени в країні почалася нова хвиля коронавірусу, відповідно, посилилися й карантинні обмеження. Наприкінці 2020 року всю територію Італії було віднесено до "червоної" зони. У цей період жителям країни дозволялося залишати будинки тільки з поважних причин, а всі об'єкти некритичної інфраструктури були зачинені.

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Автор: Марина Григоренко