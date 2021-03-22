У докоронавірусні часи помилуватися сакурами до Японії навесні з'їжджалися туристи з усього світу.

У Японії із завершенням жорстких карантинних обмежень відновилися автобусні тури до квітучих дерев сакури.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, двоповерхові екскурсійні автобуси відсьогодні їздять вулицями Токіо. Транспортні засоби ретельно дезинфікують перед кожним рейсом, а туристи та гіди мають обов'язково носити маски.

Поки робитимуть по 10 рейсів на день, хоча до пандемії кількість поїздок сягала сотні. Організатори кажуть, що на велику кількість відвідувачівне розраховують, адже обмеження зняли лише цієї неділі.

Влада Японії скасувала карантин у чотирьох префектурах, бо кількість хворих на коронавірус там зменшилася. Втім, деякі обмеження залишилися. Зокрема, заклади харчування працюватимуть лише до 21:00 до кінця березня, аби знизити ризик інфікування.

Зазначимо, квітучі сакури давно вже стали справжнім символом Японії. У докоронавірусні часи помилуватися ними навесні до країни з'їжджалися туристи з усього світу. Приміром, ось так в Японії було три роки тому.

Також додамо, що хоча квітучі сакури в першу чергу асоціюються з Японією, ці дерева часто можна зустріти і в інших країнах світу. І якщо в Україні сакури починають цвісти ближче до кінця квітня, то в Європі вони вже щосили квітнуть. Приміром, ось така картинка зараз у Лондоні, Великобританія.

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Автор: Марина Григоренко