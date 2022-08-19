Протитанкові їжаки на Майдані Незалежності розмалювала художниця Варвара Логвин.

На Майдані Незалежності в Києві напередодні святкування Дня Незалежності України з'явилися розмальовані українськими орнаментами протитанкові їжаки.

Як повідомляє фотокореспондент УНІАН, ідея належить художниці Варварі Логвин, яка розмальовує протитанкові їжаки у серці Києва, перетворюючи військовий атрибут на справжній витвір мистецтва.

"Я розписую протитанкових їжаків бо хочу, щоб наша українська культура звучала голосно, сучасно, актуально та обов‘язково життєрадісно. Особливо в час прискіпливої уваги світу до України", – прокоментувала свою роботу художниця на сторінці у Facebook.

Зауважимо, також у Києві до Дня Незалежності в кожному районі міста створюють тематичні квіткові композиції. Серед них – карта України, байрактар і подяка Збройним силам.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" до Дня Незалежності України випустить нову колекційну марку.

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