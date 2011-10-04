111 тонн отрутохімікатів буде вивезено з Вінницької області
12:35, 04 жовтня 2011Вінниця
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Перша партія 39 тонн вже залишила територію України
Понад 111 тонн отрутохімікатів до кінця 2011 року буде вивезено з території Вінницької області. Про це повідомили у прес-службі МНС у Вінницькій області. За словами речника МНС Олександра Кутового, непридатні отрутохімікати та пестициди зберігаються Тиврівському, Барському та Шаргородських районах області.
Перша партія, а це понад 39 тонн, які знаходяться у селах Черемошне та Строїнці Тиврівського району, вже залишила територію Вінницької області та України. Утилізовувати її будуть у Польщі. Відповідні угоди ще у минулому році підписані між державами. Вивозом отрутохімікатів та супроводом займається ізраїльська фірма, яка отримала спеціальні дозволи на цей вид послуг.
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