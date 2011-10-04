Вінниччина може скоротити споживання енергоносіїв на третину

13:18, 04 жовтня 2011
Вінниця
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Повідомив директор Асоціації підприємств «Вінницяобленерго» Юрій Іванов

Вінниччина може скоротити споживання енергоносіїв у ЖКХ та бюджетній сфері на третину до 2015 року.
Задля цього в області потрібно інвестувати в енергоощадні та енергоефективні технології  близько 70 млн. грн.
Такі інвестиції дозволять  відмовитись від використання дорогого газу на користь місцевих біоенергоресурсів, впровадивши котли для альтернативного палива,  утеплити житлові та комунальні споруди  і встановити системи регулювання подачі тепла там,  де це технологычно обгрунтовано.
За словами Ю. Іванова, в подальшому це дозволить області  економити 70 млн. грн. витрат на енергоносії  щорічно (за цінами 2001 року).

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