Вінниччина може скоротити споживання енергоносіїв на третину

Вінниччина може скоротити споживання енергоносіїв у ЖКХ та бюджетній сфері на третину до 2015 року.

Задля цього в області потрібно інвестувати в енергоощадні та енергоефективні технології близько 70 млн. грн.

Такі інвестиції дозволять відмовитись від використання дорогого газу на користь місцевих біоенергоресурсів, впровадивши котли для альтернативного палива, утеплити житлові та комунальні споруди і встановити системи регулювання подачі тепла там, де це технологычно обгрунтовано.

За словами Ю. Іванова, в подальшому це дозволить області економити 70 млн. грн. витрат на енергоносії щорічно (за цінами 2001 року).