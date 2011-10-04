Вінницькі фермери пікетували Верховну Раду

15:16, 04 жовтня 2011
Вінниця
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Пікетували понад 120 вінничан

Організатором поїздки вінницької делегації до Києва виступила Асоціація фермерів Вінницької області. Їх ініціативу  підтримав Вінницький козацький полк ім. І. Богуна.


Разом з іншими учасниками акції вінничани вимагали продовження мораторію на продаж землі, гаранованого безоплатного отримання у власність виділених державою в постійне користування фермерам 50-гектарних наділів. А головне – зняття квот на експорт зерна.


- Введення квот фактично обвалило ринок зерна, - коментує голова Асоціації фермерів Вінницької області Інна Кухарчук. – Виростивши добрий врожай, ми не маємо змоги продати його за гідною ціною, а наша праця втрачає сенс.
Разом з вінничанами Раду пікетувало більше півтори тисячі аграріїв з усієї україні, зорганізованих Аграрним союзом України та Українською аграрною конфердерацією.

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