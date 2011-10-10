Військові священики вирішать, як їм працювати

Духовенство та представники Міноборони України завітали до Вінниці з 10 по 12 жовтня на триденні Всеукраїнські збори полкових священиків Української Православної Церкви.

40 священиків з усіх єпархій України та 30 офіцерів МО відпрацюють модель інституту штатних військових священиків Збройних сил України. Інститут діє за наказом міністра оборони України № 220 від 22.04.2011 “Про затвердження концепції душпастирської опіки в Збройних силах України”.

Будуть розглядатися питання щодо створення в кожній військовій частині і підрозділах силових органів посади полкового священика - капелана. Досі священики здійснювали духовну опіку військових лише на добровільних засадах. Тепер їхнє служіння має стати невід’ємною складовою армії, як це є у збройних силах більшості країн світу.

Якими бути капеланам, обговорять за участі голови Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями Архієпископа Львівського і Галицького Августина, головнокомандувача Повітряних Сил України генерал-полковника Сергія Онищенка, представників департаментів кадрової та соціальної і гуманітарної політики Міноборони.