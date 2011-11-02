На ринг вийдуть ... жінки

З 9 по 15 листопада у Вінниці вперше відбудеться Кубок України з боксу серед жінок. На це екзотичне для міста над Бугом видовище, яке проходитиме у спортклубі “Нокаут”, запрошуються всі бажаючі. Вхід – вільний. У залі є близько 200 сидячих місць і в кілька разів більше стоячих. Початок турніру – 9-го листопада, о 15.00. Жінки у кожному поєдинку проводять 4 раунди по 2 хвилини.

– У змаганні візьмуть участь приблизно 70 найсильніших боксером з різних регіонів, яких запрошуватимуть персонально, – повідомив помічник головного секретаря Кубка України, тренер з боксу ДЮСШ “Вінниця” Роман Семчук. – На жаль, Вінницю представлятиме лише одна спортсменка. Це Олександра Сидоренко – 5-разова чемпіонка України, бронзова призерка чемпіонату Європи, яка була п’ятою на чемпіонаті світу серед жінок. Інших сильних боксерок у нашому місті немає. Але Кубок України як раз і проводиться задля пропаганди і популяризації жіночого боксу.

Турнір судитимуть імениті судді з різних областей. Головним арбітром буде вінничанин Анатолій Золотар – директор ДЮСШ “Орбіта”, суддя з боксу міжнародної категорії AIBA.