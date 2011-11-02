Гройсман головує на Міжнародних муніципальних слуханнях

В рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Європи, у Києві проходять Міжнародні муніципальні слухання «Розвиток належного врядування на місцевому і регіональному рівнях». Учасники заходу обговорюють стан та шляхи розвитку правових та інституційних засад місцевої і регіональної демократії в контексті імплементації положень Європейської хартії місцевого самоврядування та Стратегії інновацій та належного врядування на місцевому рівні.

Перед учасниками слухань вчора виступав Президент України Віктор Янукович. Сьогодні очільники місцевих громад з різних країн світу працюватимуть в режимі пленарних сесій.

На одній із них – третій, яка розгляне кращі практики та інноваційні інструменти розвитку місцевого самоврядування, головуватиме Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Це не випадково, адже Вінницька міська рада – піонер із впровадження кращих зразків муніципального менеджменту та забезпечення якості надання адміністративних послуг населенню.