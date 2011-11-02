Вінницькі хокеїсти – лідери чемпіонату України

У Вінниці фінішував 3-й тур чемпіонату України з хокею на траві. Після нього беззаперечним лідером залишилася вінницька «Олімпія-Колос-Секвоя» (“ОКС”) - 12 перемог у 12-ти іграх. Другу позицію, втрачену після другого туру, повернула інша вінницька команда – «ШВСМ-Олімпія-Динамо». У ключовому поєдинку вона переграла збірну Черкаської області з рахунком 5:3 і відтіснила її на третю позицію. Четвертий тур (усього їх буде 7) відбудеться вже у квітні наступного року.

– У третьому турі за наш клуб зіграли досвідчені Артем Поповченко і В’ячеслав Махатков, які вирішили допомогти нам перед завершенням своєї кар’єри, – сказав головний тренер «ШВСМ-Олімпії-Динамо» Микола Касянчук. – Окрім того, деякі гравці переглянули ставлення до хокею після проваленого другого туру. Тому ми й здобули заплановані перемоги у трьох іграх, поступившись лише лідеру – “ОКС” (0:9).

– Чемпіонат України вирівнявся, і результат ігор тепер передбачити складно, – сказав головний тренер “ОКС” і національної збірної України Павло Мазур. – На жаль, нашій команді наразі ніхто не може скласти конкуренції, і ми регулярно перемагаємо з великим рахунком. Тому доводиться шукати спаринг-парнерів за межами країни.