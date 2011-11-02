Міліціонери привітали «динамівців», що захищають честь Вінниччини

У Вінницькому обласному управлінні внутрішніх справ України начальник міліції Вінниччини Валерій Нонік урочисто привітав «динамівців», які виконуючи свої безпосередні службові обов’язки, захищають спортивну честь Вінниччини на всеукраїнських та міжнародних змаганнях та спартакіадах, з 87 річницею утворення Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України.

В урочистостях взяв участь народний депутат України, голова ФСТ "Динамо" України Віктор Корж, керівники силових структур Вінниччини.

Вінницька обласна організація ФСТ «Динамо» України налічує біля 11 тисяч членів товариства, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області. Вони згуртовані в 62 колективи фізичної культури з числа працівників та військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції, митниці, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ, прокуратури, Державної пенітенціарної служби України, які знаходяться на території Вінницької області.

Завдяки успішним виступам вінницькі спортсмени-динамівці протягом 9 місяців поточного року на всеукраїнських та міжнародних змаганнях завоювали 230 медалей, з яких 57 золотих, 90 срібних та 83 бронзових.

Під час урочистостей голова ФСТ «Динамо» України, народний депутат України Віктор Корж, з ініціативою якого спільно з органами місцевого самоврядування облаштовано чотири майданчики зі штучним покриттям для мініфітболу в Немирівському, Тульчинському, Тиврівському, Шаргородському районах області, та начальник УСБ України Сергій Ратієв нагородили представників силових структур, які мають спортивні досягнення. Головний міліціонер області вручив пам`ятні нагороди переможцям, діячам спорту, які зробили значний внесок у розвиток спорту.

