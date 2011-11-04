Вінницьких діток побільшало на 4122

Вінниця потроху молодшає: за 9 місяців 2011 року у міських пологових будинках з'явилось на світ 4122 немовлят, і динаміка народжуваності позитивна.

Як повідомила начальник Департаменту охорони здоров'я міської ради Людмила Грабович, завдяки впровадженню інноваційних технологій в роботу пологодопоміжних закладів, відсоток нормальних пологів за останні п'ять років зріс у 2.8 рази і складає 68.4% .

Цікаво, що за цей же період посвідомішали щасливі татусі: наразі сім із десяти пологів - партнерські.

Добре зарекомендувало себе створене два роки тому відділення інтенсивої терапії та виходжування недоношених та хворих новонароджених. Це допомогло стабілізувати смертність немовлят на рівні 7.4 на 1000 новонароджених.

За словами Л. Грабович, помітно зменшилась смертність з причин, які можна усунути шляхом медичної допомоги. Наразі малята гинуть переважно через глибоку недоношеність, або через вроджені вади.