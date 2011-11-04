Могилів-подільський медколедж святкує 75-річчя

Сьогодні, 4 листопада, у Могилів-Подільському медичному коледжі відбудуться урочистості з нагоди 75-річчя закладу. Участь у заходах візьмуть заступник губернатора Любов Спірідонова, представники управління освіти і науки ОДА, керівники району, студенти та випускники.

Заклад розпочав свою діяльність в 1936 році як дворічна медична школа, яка проводила підготовку медичних сестер та акушерок. Сьогодні Могилів-Подільський медичний коледж готує фахівців з таких спеціальностей: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, стоматологія. В планах коледжу на наступний рік – відкриття ліцейного класу та курсів підвищення кваліфікації медичних сестер, а в перспективі планується підготовка бакалаврів зі спеціальності “сестринська справа”. За період свого існування заклад підготував майже 10 тисяч медиків.

Останніх 13 років Могилів-подільський медколедж очолює Володимир Кордон – відмінник освіти України, викладач вищої категорії.