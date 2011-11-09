50-річна пауерліфтерка здобула Кубок України

9 листопада у залі засідань Вінницької облдержадміністрації відбулась прес-конференції з нагоди перемоги 50-річної Олени Войтко у Кубку України з пауерліфтигнгу серед спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, який відбувся у Дніпропетровську.

Вінничанка розповіла, що вона вижала штангу вагою 92 кг, виступаючи у ваговій категорії до 52 кг. Завдяки цьому вона отримала попередню ліцензію на участь у Параолімпійських іграх 2012 року, які відбудуться у Лондоні (Англія).

– Я тренуюся 4 рази на тиждень за допомогою свого сина Дмитра – також пауерліфтера-інваліда, який відновлюється після травми і поки не виступає у змаганнях, – розповіла Олена Войтко. – Кожне тренування триває 2–3 години. Але спорт не заважає звичайному життю: удома я встигаю виконати всю хатню роботу.

Олена Войтко – майстер спорту міжнародного класу, дворазова чемпіонка України, член національної параолімпійської збірної. Бронзовий призер чемпіонату Європи (2007 рік), посіла 5-е місце на Параолімпійських іграх 2008 року у Пекіні (Китай). Планує поборотися за медалі на наступній Параолімпіаді.