Хто найкраще висвітлює спорт?

14 листопада на спільному засіданні президії обласного відділення Національного олімпійського комітету України та обласного відділення Асоціації спортивних журналістів України було визначено переможців та призерів обласного конкурсу "Україна олімпійська" (2011 рік). Журі розглядало лише представлені роботи.

Найкращою газетою року (відділ спорту) назвали обласне видання "Вінниччина". Найкраща спортивна газета року – "Вінницький спорт". У номінації «найкраща циклічна спортивна телепрограма» перемогли передачі "Реванш" та "Овертайм" телеканалу “ВДТ-6”. Найкраща циклічна спортивна радіопрограма – "Спортивна інформація" радіо "Погляд" (Козятин). Найкращим спортивним журналістом області визнано спортивного оглядача "УНІАН-Вінниччина" та ще кількох місцевих друкованих ЗМІ Михайла Шафіра. Найкращим спортивним фотожурналістом став Ігор Карлицький ("Вінницька газета" та "Слово педагога") . Приз "за відданість олімпійському руху" отримує ветеран спортивної журналістики Олександр Гальперін ("Подільська зоря"), а "за найкраще висвітлення підготовки українських спортсменів до Ігор XXX Олімпіади 2012 року в Лондоні" – Ірина Безчастнюк (радіо "Місто над Бугом).

- Роботи переможців у кожній номінації будуть представлені на аналогічному всеукраїнському конкурсі, - повідомив "УНІАН-Вінниччина"голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік.