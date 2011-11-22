За 100 грамів «дурі» липівчанину світить вісім років

У селищі Липовець працівники міліції затримали місцевого молодика, який займався незаконним збутом наркотиків. 22 – річного чоловіка затримали під час того, як він продав своєму знайомому 100 грам готової до вживання коноплі за 1400 гривень.

Як повідомив начальник Липовецького райвідділу міліції Василь Фіногенов, затриманий виявився непрацюючим місцевим жителем. Раніше цей громадянин не потрапляв в поле зору правоохоронців. Наразі вилучену наркосировину відправили на дослідження і за фактом незаконного збуту наркотичних засобів порушили кримінальну справу за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Проводиться подальше розслідування і встановлюються канали надходження даного наркотичного засобу.