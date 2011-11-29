Половину вантажів області перевозять приватні підприємці

Однією з прикмет розвитку підприємництва у сфері вантажних автомобільних перевезень є наявність вантажного автомобільного транспорту у приватній власності фізичних осіб, а також здійснення на ньому комерційних (за плату) вантажних перевезень.

За даними управління ДАІ УМВС України у Вінницькій області, кількість вантажного автотранспорту Вінниччини (включаючи спеціальні ватажні автомобілі) нараховує 38 тисяч автомобілів. Майже дві третини вантажних автомобілів (61%) є індивідуальною власністю мешканців області (для порівняння: у 1991 році майже весь вантажний автопарк області перебував на балансі підприємств, установ та організацій, а в приватній власності було біля тисячі вантажних автомобілів).

Така велика кількість вантажного автотранспорту в індивідуальній власності не означає, що всі власники цього виду транспорту здійснюють перевезення вантажів на комерційній основі. Частина автомобілів працює для власних потреб.

За даними статистичних спостережень обсяг вантажних перевезень (розрахункові дані), виконаний фізичними особами-підприємцями на комерційній основі, за січень –жовтень 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшився на 15% і становив 1,5 млн. тонн. При цьому виконано вантажну роботу (вантажообіг) в обсязі 520,0 млн. тонно-кілометрів. А це майже половина (46%) загального обсягу перевезених вантажів по області та дві третини (68%) виконаного вантажообігу. В цілому по Україні фізичні особи-підприємці забезпечили третину (33%) обсягів вантажних автоперевезень та трохи більше половини вантажообігу (55%).

Переважна більшість поїздок у внутрішньому сполученні здійснюється підприємцями протягом року в межах району та області, а в міжнародному сполученні – в такі країни ближнього та далекого зарубіжжя, як Росія, Латвія, Казахстан, Узбекистан, Німеччина, Польща, Туреччина та ін.

Слід відмітити, що у міжнародному сполученні фізичними особами-підприємцями на комерційній основі за січень – жовтень 2011р. перевезено 0,3 млн. тонн вантажів та виконано 285,9 млн. тонно-кілометрів, що становить відповідно 20% та 55% від загальних обсягів перевезених вантажів та вантажообігу, виконаних цією категорією перевізників.

Так як фізичні особи-підприємці переважну більшість поїздок виконують на значні відстані, то середня відстань перевезення 1 тонни вантажу у фізичних осіб-підприємців за цей період у 2,5 рази більша, ніж у підприємств автомобільного транспорту і становить 340 км.

Вантажі, які перевозять фізичні особи-підприємці, різноманітні: будівельні матеріали (цегла, цемент, щебінь та інші), продовольчі товари (цукор, молочні, кондитерські та лікеро-горілчані вироби, напої, фрукти, овочі та інші), промислові товари (побутова техніка, миючі засоби, косметика, канцтовари та інші), цукровий буряк, соняшник, зернові, устаткування, деревина тощо.