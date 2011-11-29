Квапився через переїзд

11:52, 29 листопада 2011
Вінниця
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Аварія на залізничній колії

28 листопада, близько 18 години, сталася чергова аварія на залізничному переїзді. Перетнути колію, незважаючи на заборонений сигнал світлофора, спробував 48-річний водій вантажівки на Вінниччині, - повідомляє власний кореспондент ICTV на Вінниччині.

«Краз» виїхав на рейки,  внаслідок чого сталося зіткнення з  колевимірювальним локомотивом. Водія  із важкими ушкодженнями оддразу  госпіталізували до відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні № 2. Лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, забій шийного відділення хребта та струс головного мозку. У Державтоінспекції Вінницької області уже зробили попередні висновки; винуватець трагедії – водій автомобіля «Краз». Адже залізничний переїзд регульований, має світлофор та шлагбаум.
Остаточні висновки вже зробить спеціальна комісія, яка розпочала розслідування.

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