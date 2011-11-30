Молоко, зібране влітку, “Люстдорф” сушитиме

На ТОВ «Люстдорф» (смт.Іллінці) відбулось відкриття нового цеху з виробництва сухого молока. Вартість інвестиційного проекту склала 18 млн. грн.

- Ми вітаємо роботу відповідального інвестора, колективу одного з найбільших молокопереробних підприємств області, яка спрямована на нарощення темпів виробництва, створення нових робочих місць, що забезпечує стабільність в регіоні, - наголосив голова вінницької Ода Микола Джига час церемонії відкриття.

Будівництво корпусу з виробництва сухого молока ТОВ «Люстдорф» завершило у жовтні. Виробничі приміщення, за словами співзасновника компанії Олега Васильєва, обладнані сучасним європейським обладнанням.

Новий цех запустять в роботу в першому кварталі наступного року у зв’язку з сезонним збільшенням заготівлі сировини.

Нині виробнича потужність підприємства становить 350 тонн молока на добу. Асортимент продукції підприємства складається з понад 40 найменувань. Реалізація інвестиційного проекту дозволить розширити обсяг переробленої сировини до 400 тонн молока на добу. А в новому цеху виготовлятимуть 15 тонн сухого молока за добу. Продукцію постачатимуть як на внутрішній, так і на зовнішній ринок.