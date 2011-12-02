Потенційна пропозиція ринку землі на Вінниччині — понад 100 тис. га

Наступного тижня Верховна Рада розглядатиме Закон “Про ринок землі” у другому читанні. Особливо актуальне це питання для Вінничччини, адже обсяги земель сільськогосподарського призначення у нас становлять понад 8% від наявних у державі.

Якщо законодавець прийме рішення про відміну мораторію, то пропозицію першої хвилі продажу можуть скласти 52 тисяч паїв. Це земля, що належала людям, після смерті яких перейшла у власність спадкоємців, котрі не збираються її обробляти, чи місцевих громад. Це близько 10% наявних паїв жителів області, площа яких перевищує 100 тис. га.

Також потенційними продавцями першої хвилі стануть іноземні громадяни, адже законодавство зобов'язує їх продати землю, що їм належить, протягом року.

Як повідомив УНІАНу начальник головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник, наразі на Вінниччині офіційно зареєстровано 502 тисячі власників земельних паїв. Із них 29 тисяч господарюють на землі самостійно, а 421 тисяча власників здають землю в оренду.