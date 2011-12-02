Віктор Янукович нагородив 20 вінничан

Ювілейною медаллю «20 років Незалежності України»

1 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Указ, яким за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України, багаторічну сумлінну працю та з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акта проголошення незалежності України відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «20 років Незалежності України» нагороджено: БАГРІЯ Андрія Григоровича - директора товариства «Обрій», Тиврівський район БАЙДУ Світлану Анатоліївну - головного редактора газети «Сільські новини», Крижопільський район БЛАЩУКА Миколу Павловича - регулювальника станції Жмеринка відокремленого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» БУРБЕЛА Олександра Анатолійовича - механізатора сільськогосподарського товариства «НИВА», Ямпільський район БУРЛАКОВУ Людмилу Русланівну - матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, Немирівський район ВОЄВОДУ Валентина Климовича - директора Бджільнянського сільського будинку культури, Теплицький район ВОЗНЮКА Сергія Володимировича - голову сільськогосподарського кооперативу «Трудівник» села Ярмолинці, Гайсинський район ГНАТЮКА Віктора Петровича - директора товариства «Будсервіс», смт Муровані Курилівці ДЯЧЕНКА Валерія Миколайовича - директора державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ЗБРОЦЬКУ Людмилу Олександрівну - начальника Оратівського відділення Вінницької обласної дирекції акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» КОВАЛЬЧУКА Дмитра Васильовича - директора підприємства «Агрофірма Джерело», Шаргородський район КРИВОРУЧКА Віктора Івановича - настоятеля Свято-Успенського храму смт Піщанка Тульчинської єпархії Української православної церкви, благочинного Піщанського округу, протоієрея МАКЕДОНА Василя Михайловича - директора Борщівецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Вендичанської селищної ради, Могилів-Подільський район МАМЧУР Євгенію Іванівну - вчительку Погребищенської середньої загальноосвітньої школи І−ІІІ ступенів №2 МЕРКАЛНА Олега Ігоровича - директора товариства «Міжлісся», Барський район МОНАСТИРСЬКОГО Олександра Івановича - першого заступника голови Жмеринської районної державної адміністрації

МУДРОГО Олександра Івановича - начальника Медичного реабілітаційного центру Міністерства внутрішніх справ України «Південний Буг», м.Хмільник ОРЛОВСЬКУ Олену Леонідівну - начальника відділу апарату Вінницької районної державної адміністрації ПАЧЕВСЬКОГО Анатолія Мартиновича - директора підприємства «Радівське», Калинівський район ТИХОЛАЗА Миколу Миколайовича - Вапнярського селищного голову, Томашпільський район

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