На Липовеччині здерли грунт з 14 га землі і крадуть пісок

Головне управління Держкомзему провело перевірку дотриманння вимог земельного законодавства на території Вахнівської сільської ради Липовецького району.

В результаті перевірки встановлено, що згідно з договором оренди землі у тамтешнього ТОВ "Граніт-3" перебуває в користуванні земельна ділянка площею 236,41 га, цільове призначення якої - ведення товарного сільськогосподарського виробництва. З даної площі тільки 64,5 га використовується за цільовим призначенням, а площа 171,91 га знаходиться в забур'яненому стані.

Про це повідомляється на офіціному сайті Головного управління Держкомзему у Вінницькій області.

Крім того, під час обстеження земель встановлено, що на площі приблизно 14 га знято поверхневий шар грунту та проводиться несанкціонований видобуток піску. Даний факт кваліфікується як зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу на незаконне заволодіння грунтовим покривом та псуванням земель сільськогосподарського призначення.

Наслідком зазначених дій є те, що фактично повернути згадані землі до сільськогосподарського виробництва не можливо. Шкода завдана порушенням становить близько 240 тис. грн.

Однак на момент перевірки встановити особу, яка здійснює видобуток піску не представилось можливим. Тому на даний час правоохоронними органами вживаються оперативно-розшукові заходи з метою встановлення порушника та притягнення його до відповідальності.