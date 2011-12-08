Вулиця Пирогова "вляпалась" у майонез

Сьогодні о 9.30 ранку 30-річний водій авто „Хюндай” їхав вулицею Пирогова у Вінниці в бік Електромережі. Через вранішню негоду чоловік не справився з керуванням і виїхав на зустрічну полосу, - повідомляє „Gazeta.ua”. Там якраз їхала вантажівка „ГАЗ”, що належить підприємству „АВІС”. Автомобіль підприємства був завантажений продукцією власного виробництва. Як відомо, на підприємстві „АВІС” випускається майонез, вершкове масло та солодка вода.

Від удару вантажівка перевернулася на трамвайну колію. Відірвався повний бензобак. 57-річний водій вантажівки, на щастя, серйозних травм не отримав.

- Я віз майонез на склади, - говорить водій, - побачив, як „Хюндай” об’їжджав трактор і виїхав просто на зустрічну полосу, на мене. Він тормозив. Йшов мокрий сніг, і очевидно його понесло на зустрічну полосу.

Водія легковика „Хюндай” відвезли до лікарні.