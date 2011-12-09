«Воскресіння» дарує шанс жінкам з раком грудей

Вінницька громадська організація «Воскресіння» об’єднує жінок, які свого часу пролікувалися з приводу раку молочної залози, а сьогодні підтримують хворих з таким діагнозом.

- Наша волонтерська місія полягає у тому, що ми обов’язково раз на тиждень відвідуємо пацієнток хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного відділень обласного онкодиспансеру, - зазначає голова правління ГО «Воскресіння» Алла Асадчих. - Це дуже потужна психологічна підтримка. Адже ми це пройшли самі і як ніхто інший розуміємо , який стрес викликає одне лише слово «рак».

Торік активісти ГО «Воскресіння» виграли конкурс програм громадських організацій і на отримані кошти видали книжечку «Молочна залоза» тиражем 5000 екземплярів. Брошура з цінними рекомендаціями розійшлася по області. Нині волонтери намагаються якомога ширшій аудиторії донести інформацію про державну програму безкоштовного протезування молочної залози.

- На жаль, через свою необізнаність чимало жінок по селах, особливо у глибинці, досі заповнюють «груди» ватою або просом, - каже Алла Асадчих. – Тим часом, проблему абсолютно безкоштовно можна вирішити у реабілітаційному центрі «Воскресіння», який розташований на території обласного онкодиспансеру. Телефони для довідок - 0673909994 або (0432)691328.