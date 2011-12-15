Агенції нерухомості та авторемонтні майстерні зазнають збитків

За січень–жовтенгь 2011р. суб’єктами господарювання області (крім банків, підприємств, що утримуються за рахунок бюджету, підприємств сільськогосподарського виробництва та малих підприємств) отримано 421,1 млн. грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Прибуток отримали 62,0 % підприємств на суму 1121,4 млн. грн., решта – збиток на суму 700,3 млн. грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

За підсумками діяльності десяти місяців 2011р. сальдованих прибутків одержали підприємства промисловості (516,1 млн. грн.), транспорту та зв’язку (19,3 млн. грн.), будівельні організації (14,5 млн. грн.) підприємства, що займаються фінансовою діяльністю (1,3 млн. грн), підприємства сільського господарства, мисливства, лісового господарства (0,9 млн. грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (0,7млн. грн.), освіти (0,3 мільонів гривень).

Протягом січня–жовтня 2011р. найбільші суми сальдованого збитку одержали підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (105,6 млн. грн.), підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (21,6 млн. грн.).