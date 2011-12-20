Більшість "рогів і копит" утримується в приватних господарствах

У січні–листопаді поточного року обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2010р. зріс на 0,7%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 4,2%, при скороченні у господарствах населення на 0,7%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

На початок грудня 2011р. населенням Вінниччини утримувалось 66,9% загального поголів’я великої рогатої худоби (торік – 70,3%), у т.ч. корів – 80,1% (80,6%), свиней – 70,3% (70,0%), овець та кіз – 84,1% (83,7%) та птиці – 80,1% (79,8%).

У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрних підприємств (крім малих) найбільшу частку 35,4% займає реалізація великої рогатої худоби (у 2010р. – 39,1%), птиці всіх видів – 35,4% (39,0%), у т.ч. бройлерів – 32,5% (36,5%) та свиней – 28,9% (21,6%).