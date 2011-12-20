Новенькі “Богдани” возитимуть мешканців приватного сектору

До Вінниці прибули 8 автобусів «Богдан» з 15, які має поставити однойменна корпорація.

Усі вони курсують у приватному секторі, де проблема із транспортним забезпеченням відчувається найгостріше. Решта автобусів має надійти найближчим часом.

Про це повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом” з посиланням на директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради Олексія Пидоченка.

Нагадаємо, на початку літа цього року Вінницьке ТТУ провело тендер із закупівлі автобусів. За його підсумками було укладено угоду з Корпорацією «Богдан» на придбання 15 машин загальною вартістю майже 18 мільйонів гривень.