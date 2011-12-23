В області збудують 6 сонячних електростанцій

Вінницька область очолила рейтинг найбільш енергоефективних регіонів України, який був складений аналітичним центром «Бюро економічних і соціальних технологій».

За словами голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги, „Вінниччина найближча до євростандартів в Україні в галузі енергозберігаючих технологій”.

У 2010-2011рр. в області введено в дію 6 малих ГЕС загальною потужністю 925 кВт та дві черги сонячної електростанції, яка матиме загальну потужність 1,78 мВт.

Компанією “Енергоінвест” в Ямпільському районі введено в експлуатацію дві черги сонячної електростанції потужністю 250 кВт та 321,5 кВт відповідно. (“Енергоінвест” планує інвестувати 60 млн. грн. на будівництво сонячної електростануії потужністю 1,78 Мвт). 15 листопада компанія ввела в експлуатацію Слободо-Бушанську малу гідроелектростанцію потужністю 264 кВт.

Як зазначив Микола Джига, за енергоефективними технологіями майбутнє, оскільки газ – дороге задоволення для України. „На природний газ слід розраховувати все менше, необхідно переводити всі промислові та соціальні об’єкти на енергоефективну галузь”, - зазначив він.

На Вінниччині вже презентовано енергоефективний цукровий завод в смт.Шпиків Тульчинського району , який працює на 80% на біопаливі.

Саме тому до кінця 2012р. на території Вінниччини буде збудовано ще 6 сонячних електростанцій сумарною потужністю 50 МВт.

З наступного року в області вводиться в експлуатацію завод ТОВ „Вінпелета” у смт.Турбів з виробництва біопалива із соломи. Його потужність становитиме 150 тис. тонн пелет на рік. Вкладені інвестиції складуть 26 млн. євро, кількість працюючих – 114 осіб.

„Зараз ми ефективно підходимо до цього питання, протягом осені туди звозили всю солому, яку просто раніше спалювали на полях та приватних ділянках”, - зазначив Джига.

